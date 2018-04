Nencini sfida Di Maio: confronto pubblico a Stella su Pertini

Roma, 4 apr. - "Ho chiesto a Marina Lombardi, sindaco di Stella, di ospitare Di Maio e chi scrive per discutere di Pertini. Per Di Maio Pertini è un modello. Siccome lo è anche per me, temo ci sia un modello di troppo". Lo ha reso noto Riccardo Nencini, Segretario del Psi, riferendosi all'intervento di Luigi Di Maio che sulla sua pagina di Facebook aveva invitato i suoi follower a leggere l'intervento di insediamento di Sandro Pertini come presidente socialista della Camera dei Deputati, avvenuto nel 1968.