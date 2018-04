Consultazioni, Conte (LeU): confronto ridotto a balletto alleanze

Roma, 4 apr. - "Il confronto tra le maggiori forze politiche si è un ridotto a un balletto intorno alle alleanze possibili con una rivendicazione del premierato da parte di Di Maio e Salvini, senza alcun approfondimento programmatico che non sia di mera replica dei rispettivi slogan elettorali, senza porsi il problema della governabilità reale ovvero come fare ora le cose giuste per domare la crisi". Lo scrive su facebook il deputato di LeU, Federico Conte.

"L'invito del Presidente della Repubblica a non fare delle consultazioni per la formazione del Governo un mero rito ma un'occasione per indicare una strada di merito in cui incamminare la nuova legislatura è, perciò, non solo appropriato ma significativo - sottolinea Conte -. Per la prima volta potrebbero non essere le alleanze preordinate tra i partiti ma l'individuazione del Premier con il suo bagaglio programmatico a condizionare l'accordo di maggioranza. In tale contesto appaiono insuperabili due vincoli. L'incarico può essere conferito a un esponente del M5S o del centro-destra solo previa assunzione di uno specifico e concreto capitolo programmatico in favore del Sud, visto che entrambi devono il loro successo essenzialmente al voto dei meridionali".

"In ogni caso, la guida del governo Italiano non può essere affidata a Salvini, o ad altro esponente della Lega, se non previa soppressione dall'articolo uno dello statuto leghista che assume come suo primo obiettivo l'indipendenza della Padania ovvero la secessione dall'Italia. In mancanza l'aver cancellato dal simbolo la parola 'nord' si rivelerebbe un mero espediente elettorale", conclude l'esponente di LeU.