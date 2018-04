Ilva, Palombella: no accordo che preveda anche un solo esubero

Roma, 4 apr. - "Oggi sono emersi con chiarezza i punti cruciali su cui siamo in disaccordo con Arcelor Mittal", lo ha ribadito il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, a margine della lunga trattativa al Ministero dello Sviluppo economico per Ilva. "Persistono purtroppo marcate differenze sugli esuberi e sulle condizioni economiche e normative per i lavoratori che saranno assunti da AM InvestCo", continua Palombella. "Noi non faremo alcun accordo che preveda esuberi, anche perché questo metterebbe in discussione tutto il piano Industriale. Se davvero pensano di arrivare a 8.500 lavoratori, come continuano a sostenere, come faranno a produrre le 8 milioni di tonnellate di acciaio previsto dal Piano? Immaginiamo che un gruppo industriale che arriva in Italia a fare investimenti così cospicui, non possa arenarsi su questo punto. Continueremo a impegnarci affinché si eviti oltre al danno ambientale, anche la beffa della perdita dei posti di lavoro", ha concluso.