Siria, Usa e alleati: Assad pagherà per attacco gas a Khan... -3

Roma, 4 apr. - "Nel 2013, la Russia si è impegnata affinché la Siria abbandonasse tutte le sue armi chimiche", hanno detto oggi i ministri degli Esteri. "Da allora, gli investigatori internazionali incaricati dal Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno scoperto che il regime di Assad è responsabile dell'uso di gas velenoso in quattro attacchi separati. Invece di adempiere alla sua promessa, la Russia ha reagito usando il veto in Consiglio di sicurezza per chiudere le indagini".

"Ogni volta che viene utilizzata un'arma chimica, mina il consenso globale contro il loro impiego", hanno insistito ancora i ministri. "Qualsiasi utilizzo di questo tipo costituisce una chiara violazione della Convenzione sulle armi chimiche e mina gravemente l'ordine internazionale basato sul rispetto delle regole".

(fonte afp)