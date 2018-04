Siria, Usa e alleati: Assad pagherà per attacco gas a Khan... -2

Roma, 4 apr. - "Condanniamo l'uso di armi chimiche da parte di chiunque, ovunque", hanno detto i ministri degli Esteri Boris Johnson, Jean-Yves Le Drian ed Heiko Maas e il segretario di Stato americano ad interim John Sullivan. "Ci impegniamo a garantire che tutti i responsabili siano tenuti a rispondere e non fermeremo i nostri sforzi per la ricerca della giustizia per le vittime di questi attacchi aberranti in Siria".

Il 4 aprile 2017, un attacco aereo colpì Khan Sheikun, una piccola città nel Nord-Ovest della Siria, detenuta da combattenti ribelli contrari al regime di Assad, sostenuto dalla Russia. Secondo un rapporto commissionato dall'Onu, molti abitanti della città accusarono i sintomi di un attacco con agente nervino e più di 80 persone morirono a seguito del raid.

Il presidente americano Donald Trump rispose all'attacco tre giorni dopo, quando navi statunitensi nel Mediterraneo lanciarono 59 missili da crociera su una base aerea siriana. Ma Assad ha sempre negato di avere ordinato l'attacco e la Russia ha continuato a dargli una copertura diplomatica alle Nazioni Unite, nonostante avesse accettato di fornire il proprio contributo per la rimozione di armi vietate.

(fonte afp)(Segue)