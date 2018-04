Caso Skripal, tweet cancellato del Foreign Office imbarazza Johnson -3

Roma, 4 apr. - Intanto un imbarazzato Foreign Office ha attribuito il motivo del tweet sbagliato al fatto che stava twittando in "tempo reale" il briefing dell'ambasciatore britannico in Russia. Il tweet ora cancellato recitava: "l'analisi degli esperti a livello mondiale del Laboratorio di Scienze e Tecnologie della Difesa di Porton Down ha stabilito che si è trattato di agente nervino militare novichok prodotto in Russia". Una portavoce ha spiegato "uno dei tweet è stata troncato e non rispecchiava in mod accurato le parole dell'ambasciatore. Abbiamo rimosso il tweet".

Gary Aitkenhead, il capo del laboratorio militare, ha gettato Downing Street nello sconforto ieri quando ha detto che non ha potuto identificare l'"origine precisa" del novichok usato. Secondo Porton Down si tratta di un gas militare che probabilmente può essere prodotto e utilizzato solo da uno stato, ma non è possibile provare che arrivi dalla Russia, ha detto. L'ufficio della premier Theresa May è stato costretto a limitare i danni affermando che i test di Porton Down sono "solo una parte del quadro di intelligence" e che "non c'è altra spiegazione plausibile" che una responsabilità russa.