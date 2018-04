Caso Skripal, tweet cancellato del Foreign Office imbarazza Johnson -2

Roma, 4 apr. - Più o meno nella stessa data Johnson aveva dato un'intervista alla tv tedesca Deutsche Welle nella quale gli era stato chiesto come Londra avesse potuto stabilire con tanta rapidità che il novichok provenisse dalla Russia. Il ministro aveva risposto: "quando guardo alle evidenze, chi lavora a Porton Down, il laboratorio, è stato assolutamente categorico. Gli ho chiesto io stesso 'sei sicuro?'. E mi ha risposto 'Non c'è alcun dubbio. Perciò non abbiamo potuto far altro che prendere le iniziative che abbiamo preso".

All'attacco il partito laburista, per bocca della sua ministra ombra degli Interni Diane Abbott: "Pare che Boris Johnson abbia fuorviato l'opinione pubblica sostenendo che gli scienziati di Porton Down gli avevano confermato che la Russia era la fonte del gas nervino usato a Salisbury... Boris Johnson rappresenta la Gran Bretagna sulla scena mondiale, ma ancora una volta ha dimostrato di non poterlo fare in modo responsabile". Mentre il leader del partito Jeremy Corbyn ha detto a Sky News: "Boris Johnson deve rispondere a domande molto serie".(Segue)