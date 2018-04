Caso Skripal, tweet cancellato del Foreign Office imbarazza Johnson

Roma, 4 apr. - Figuraccia del ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, sotto accusa per aver fuorviato l'opinione pubblica sostenendo erroneamente che i super esperti del laboratorio di Porton Down avevano identificato la Russia come origine dell'agente nervino usato per avvelenare a Salisbury l'ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia. Il Foreign Office oggi è stato costretto a cancellare un tweet nel quale sosteneva che gli scienziati avevano concluso che l'agente novichok usato nell'attacco era "prodotto in Russia".

Di fatto ieri sera il responsabile del laboratorio militare britannico di Porton Down ha detto che non è stato possibile risalire all'"origine precisa" dell'agente chimico mortale. Il tweet, che per stessa ammissione del ministero guidato da Johnson non rispecchiava "accuratamente" le informazioni ricevute, era stato pubblicato il 22 marzo. (Segue)