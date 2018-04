Rosato: Di Maio ossessionato da Renzi, esca da campagna elettorale

Roma, 4 apr. - L'ossessione di Di Maio verso Renzi è una cosa strabiliante, non smette mai di fare campagna elettorale mentre doverebbe assumersi meglio la responsabilità di scelte che competono al suo Movimento nelle prossime giornate". Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente del Pd replica al capo politico del M5S.

"Ho capito che Di Maio ha qualche problema con la matematica: continua a prendersela con la legge elettorale ma ricordo che il suo partitio era per il proporzionale puro e contrario al premio di maggioranza - prosegue Rosato - e con questa legge ha ottenuto il 35% dei seggi con il 32% dei voti".

"Ci aspettiamo che finisca questo teatrino in cui Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il suo potere contrattuale con la Lega, dica cosa vuole fare per l'Italia, esca dalla modalità campagna elettorale ed entri nella modalità responsabilità per il paese", insiste.

"Vedo che c'è un numero crescente di proclami orali da parte di Di Maio e un'assoluta assenza di proposte precise" conclude Rosato secondo il quale alla fine "ci sarà l'accordo tra Lega e M5s alla fine imbarcheranno anche Fi per necessità oggettiva".