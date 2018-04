Francia e Usa: determinati a proseguire cooperazione contro Isis

Roma, 4 apr. - Francia e Stati Uniti sono "determinati a proseguire le loro azioni nell'ambito della coalizione internazionale" antijihadista in Iraq e in Siria: lo ha detto il palazzo dell'Eliseo dopo una conversazione telefonica fra i presidenti Emmanuel Macron e Donald Trump.

L'obiettivo comune è quello di "combattere fino alla fine" il gruppo dello Stato islamico, "questa organizzazione terroristica che rappresenta una minaccia per la stabilità regionale e per i nostri interessi di sicurezza", ha spiegato l'Eliseo. "Niente ci deve distrarre dall'obiettivo di prevenire ogni rinascita del Daesh nella regione e di ottenere progressi verso una transizione politica inclusiva in Siria", ha aggiunto la presidenza dopo questa conversazione telefonica avvenuta oggi.

Trump aveva ribadito ieri la sua volontà di ritirare le truppe degli Stati Uniti dalla Siria. "Per quanto riguarda la Siria, il nostro primo compito è stato quello di sbarazzarci dell'Isis. Siamo vicini" all'obiettivo, ha detto.

Macron è atteso a Washington per una visita di Stato dal 23 al 25 aprile prossimo.

