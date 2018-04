Roma, 4 apr. - "Le consultazioni le fa il Capo dello Stato ma mi sembra che le premesse per un incontro Di Maio non le voglia costruire se pretende si scegliere chi incontrare nel Pd. Martina gli ha risposto bene ieri: in politica ci vuole rispetta per gli avversari". Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente dem risponde al capo politico del M5S che ha chiesto un incontro con il Pd per costruire le condizioni per far nascere il governo.