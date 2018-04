Berlusconi: Fi non dialoga o lavora a governo con chi pone veti

Roma, 4 apr. - Il Presidente Silvio Berlusconi si è riunito oggi con i vertici di Forza Italia in preparazione delle consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La delegazione di Forza Italia, riferisce una nota, sarà guidata dal Presidente Silvio Berlusconi e dalle due Capogruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini.

Non cambia la linea che sarà portata al Colle: "Il Presidente Berlusconi e Forza Italia, dopo la vittoria della coalizione del centro-destra alle elezioni politiche - si legge nella nota - ribadiscono con forza l`unità della coalizione e l'indisponibilità per qualunque forma di dialogo o ipotesi di Governo con chi pone veti inaccettabili in una democrazia".