Leonardo premiata da Airbus come "Best performing supplier"

Roma, 4 apr. - Airbus ha premiato la divisione Aerostrutture di Leonardo quale "Best performing supplier", uno dei migliori fornitori in termini di performance sostenibile e consolidata, con un OTD (On Time Delivery) pari al 100% e un significativo miglioramento della qualità. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Tolosa nell`ambito di un`iniziativa denominata SQIP (Supplier Quality Improvement Plan), mirata al miglioramento continuo della qualità del prodotto.

Questa iniziativa, che vede Leonardo impegnata al fianco di Airbus dal 2009, riguarda i programmi A321 e A380 per i quali i grandi componenti di fusoliera sono realizzati da Leonardo nello stabilimento di Nola, nei pressi di Napoli.