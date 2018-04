Commissione speciale, Marcucci: M5s e centrodestra pigliatutto

Roma, 4 apr. - "Facendo seguito al gravissimo comportamento assunto in occasione della formazione dell'Ufficio di Presidenza del Senato anche oggi il M5S e il centrodestra, in un delirio di onnipotenza, si accaparranno e spartiscono gli incarichi all'interno della Commissione speciale, impedendo alle minoranze, e in questo caso al Pd, di acquisire un vicepresidente, contravvenendo ad una consolidata prassi parlamentare". Così il Presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci, commenta l'esito delle votazioni per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione speciale. "Siamo di fronte all'ennesimo vergognoso episodio che testimonia una concezione proprietaria delle istituzioni e del Parlamento che ci preoccupa e indigna. Complimenti vivissimi a M5S e centrodestra per la loro idea di democrazia!", conclude Marcucci.