Assicurazioni, Ivass: in ramo malattia 5 milioni di denunce, +10%

Roma, 4 apr. - Sono più di cinque milioni le denunce assicurative nel ramo malattia nel 2016, con un aumento del 10%. Lo afferma l'Ivass nel bollettino sugli andamenti del periodo 2011-2016 per il comparto salute (rami infortuni e malattia) e i rami incendio e Rc generale. Nel comparto salute "il ramo infortuni si caratterizza per un numero contenuto di sinistri denunciati e con seguito (334mila) e un costo medio dei sinistri elevato (3.931 euro), al contrario del ramo malattia: oltre cinque milioni di denunce, in aumento del 10% rispetto al 2015, e 308 euro di costo medio".

Nel 2016, spiega l'authority, "i quattro rami raccolgono circa un terzo dei premi danni (10,6 miliardi di euro), ripartiti in modo relativamente omogeneo (3 miliardi per gli infortuni, 2,3 per le malattie, 2,4 per gli incendi, 2,9 per la Rc generale)". Nel quinquennio 2011-16 "il complesso dei premi dei quattro rami è cresciuto dell'1,4%, in controtendenza rispetto all'andamento complessivo del ramo danni, in flessione del 12%".