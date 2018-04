Def, Pittella (Pd): da M5S metodo "acchiappatutto" al Senato

Roma, 4 apr. - In Senato il gruppo M5S sta seguendo il "metodo acchiappatutto. Considero molto grave che anche per la commissione speciale si sia seguito questo metodo per l'elezione dell'ufficio di presidenza del Senato impedendo al principale gruppo di opposizione di esprimere un vicepresidente". Così il capogruppo Pd in commissione speciale del Senato, Gianni Pittella (Pd).

"C'è una concezione molto curiosa della democrazia e ciò che è più grave è che è sostenuta e attuata da coloro i quali si considerano i grandi rinnovatori della democazia italiana", ha concluso.