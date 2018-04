Mps: titolo in controtrend, a Siena non più sindaci-banchieri -2

Roma, 4 apr. - Nel 1999, il debutto in Borsa del Monte era stato sotto il segno di un socio forte: la Fondazione Mps, dunque la Città, aveva il 78% del capitale della banca. Anche il ritorno in Borsa del Monte, lo scorso autunno, è arrivato, complice il salvataggio pubblico, sotto il segno di un socio forte, quale il Tesoro.

Il passaggio di proprietà rende le prossime elezioni amministrative di Siena sempre più lontane da Rocca Salimbeni. A giugno si elegge il Sindaco, quello uscente, Bruno Valentini (Pd) correrà per un secondo mandato.

Proprio Valentini è stato l'ultimo sindaco-banchiere, non in quanto dipendente della banca, una caratteristica ricorrente per molti primi cittadini di Siena, ma perché al momento della sua elezione (2013), la Fondazione Mps, pur rimpicciolita, era ancora un socio rilevante del Monte. Non più 5 miliardi di euro in azioni Mps, solo qualche centinaio di milioni con un piccolo peso. Poi i ribassi delle azioni e la nazionalizzazione hanno polverizzato la partecipazione della Fondazione nella banca a poche decine di migliaia di euro recidendo qualsiasi legame proprietario con la banca.

Per la poltrona di Sindaco, oltre al primo cittadino uscente, sono pista anche Pierluigi Piccini, Massimo Sportelli e Luigi De Mossi. Il parterre è nutrito e, a Siena, in controtrend dopo decenni, non si corre più per un sindaco-banchiere.