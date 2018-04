Mps: titolo in controtrend, a Siena non più sindaci-banchieri

Roma, 4 apr. - Mps in controtrend. In Borsa, il titolo della banca senese viaggia con un rialzo intorno al 2%, un andamento opposto rispetto all'indice generale Ftse All e a quello settoriale delle banche, entrambi in flessione di circa un punto percentuale.

Il recupero del Monte resta sostenuto dall'onda lunga delle ricoperture tecniche scattate la scorsa settimana, subito dopo che il titolo aveva segnato il nuovo minimo storico a 2,38 euro.

Il titolo resta caratterizzato da una liquidità limitata a causa di un flottante di poco superiore a un quarto dell'intero capitale azionario. Gli scambi avvengono in area 2,57 euro corrispondente a una capitalizzazione di Borsa intono a 2,9 miliardi di euro. Per il Tesoro principale azionista del Monte, la minusvalenza potenziale sul 68% del capitale di Rocca Salimbeni viaggia intorno a 3,5 miliardi.

Il prossimo 12 aprile è in programma l'assemblea degli azionisti di Mps chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio 2017: 2,8 la perdita della banca, 3,5 mld il rosso per l'intero Gruppo.

