Roma, 4 apr. - "In questa situazione particolare in cui di fatto non c'è un governo e non c'è una maggioranza forse la centralità del Parlamento mai come adesso può essere portata avanti. Cercheremo nell'interesse dei cittadini di dare i pareri sugli atti del governo che sono gli affari ordinari e in particolare il Def che arriverà a momenti", visto che la scadenza è il 10 aprile. Così il neo-eletto presidente della commissione speciale del Senato sugli atti del governo, Vito Crimi (M5S).