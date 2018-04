Di Maio: vogliamo incontrare Lega e Pd, pronti a patto di... -2

Roma, 4 apr. - "La Lega, come già detto, è la forza politica che ha preso più voti all`interno di una coalizione di centrodestra che di fatto - osserva Di Maio - non esiste, e che alle elezioni si è presentata con tre programmi e tre candidati premier differenti. La Lega deve decidere da che parte stare: se contribuire al cambiamento che il M5S vuole realizzare per il Paese o se invece rimanere ancorata al passato e a Silvio Berlusconi, un uomo che ha già avuto la possibilità di cambiare l`Italia e che non lo ha fatto. La scelta è tra cambiare o lasciare tutto com`è, tra spostare le lancette dell`orologio avanti oppure indietro come farebbe inevitabilmente Berlusconi".

Per Di Maio "anche il PD è chiamato a scegliere. Scegliere se seguire la linea di Renzi, che per fare un dispetto al MoVimento 5 Stelle vuole lavarsene le mani dei problemi del Paese, o la linea di chi invece vuole contribuire a lavorare per i cittadini. Il Pd ha l`opportunità di non ignorare il messaggio arrivato dagli elettori, che hanno chiaramente bocciato le loro politiche e la legge elettorale che porta la loro firma".

"Speriamo - dice - di poter incontrare il prima possibile i due partiti per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Poi mettiamolo in pratica. Vogliamo metterci subito al lavoro per far partire la Terza Repubblica che deve essere e sarà la Repubblica dei cittadini, una Repubblica che sarà realizzata da un governo che per la prima volta lavora solo ed esclusivamente nell`interesse della gente, per trovare risposte ai loro bisogni".

"Noi - sostiene ancora Di Maio - abbiamo avuto un mandato chiaro dagli elettori. Un terzo degli italiani ci ha chiesto di cambiare questo Paese e ha detto basta a forzature e presidenti del consiglio non eletti. Noi siamo prontissimi a rispettare questa volontà popolare, vediamo se anche gli altri saranno pronti a farlo".