Roma, 4 apr. - "Abbiamo votato secondo gli accordi presi. Fi ha votato per il presidente Crimi, abbiamo naturalmente votato per il nostro candidato vicepresidente Caliendo e i voti per i segretari siamo contenti siano andati ai partiti che altrimenti non sarebbero stati rappresentati, Pd e Fdi". Così Lucio Malan, dopo il voto sui componenti dell'ufficio di presidenza della commissione speciale del senato sugli atti del governo.