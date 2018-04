M5S aderisce a flash mob regioni adriatiche per no a trivelle

Roma, 4 apr. - "Il futuro passa da un Mondo rinnovabile, con piani energetici a medio-lungo termine che prevedono l'abbandono del petrolio e di tutte le altre forme di energie fossili entro il 2050. Per questo parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle parteciperanno senza bandiere e simboli di parte, al flash mob organizzato domenica da associazioni e comitati di cinque regioni adriatiche per affermare la propria visione programmatica e dire no alla deriva petrolifera e progetti di prospezioni tramite air gun". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Ambiente. "Serve un cambio di rotta radicale, con visioni innovative che gli italiani hanno premiato democraticamente nelle urne" concludono i parlamentari pentastellati.