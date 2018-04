Crimi(M5S): voto commissione? Non accordo quadro con centrodestra

Roma, 4 apr. - La "democrazia è una votazione, è stata fatta una votazione e sono stato votato io, si tratta di rispetto anche della volontà che è stata espressa dai cittadini anche nell'elezione". Vito Crimi (M5S), neo-eletto presidente alla commissione speciale del Senato per l'esame degli atti urgenti del governo, replica alle accuse del Pd di mancata democrazia nelle elezioni dei presidenti delle Camere e degli uffici di presidenza delle commissioni parlamentari.

A chi chiede se alla Camera i cinque stelle "ricambieranno il favore" al centrodestra, Crimi risponde: "Noi siamo stati eletti con i voti di chi li ha dati, noi non possiamo rifiutare i voti" ma, sulla Camera aggiunge: "non c'è un accordo quadro".

Il neo-presidente della commissione speciale ha affermato che cercherà di "portare avanti il massimo rispetto delle posizioni di tutti nella collegialità delle decisioni. In questa situazione particolare in cui di fatto non c'è un governo e non c'è una maggioranza forse la centralità del Parlamento mai come adesso può essere portata avanti. Cercheremo nell'interessi dei cittadini di dare i pareri sugli atti del governo che sono gli affari ordinari e in particolare la risoluzione sul def che arriverà" presto, visto che la scadenza è il 10 aprile.