Crisi Mediaworld, Comune Milano mobilitato per attivazione tavolo

Milano, 4 apr. - Il Comune di Milano vuole attivarsi presso gli organi competenti per dare avvio a un tavolo di confronto con i rappresentanti di Mediamarket, società che controlla i negozi a marchio Mediaworld, che ha annunciato la chiusura dei punti vendita di Grosseto e Milano Stazione Centrale, il trasferimento della sede di Curno in provincia di Bergamo a Verano Brianza e denunciato una perdita economica, sul mercato italiano, di 17 milioni di euro. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di comprendere gli interessi del gruppo tedesco e i relativi piani di sviluppo commerciali e distributivi, per evitare la perdita di posti di lavoro e il depauperamento economico del territorio milanese.

Intanto stamani si è svolto un incontro presso gli uffici dell`Assessorato alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive, tra i tecnici dell`Assessorato e i rappresentanti dei sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che seguono i lavoratori coinvolti nella vertenza. In attesa della definizione del prossimo incontro, gli uffici dell`Assessorato hanno annunciato di voler continuare a monitorare la situazione a conferma della la propria vicinanza ai lavoratori coinvolti.