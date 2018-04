Apple ruba a Google il capo dell'intelligenza artificiale

New York, 4 apr. - Arriva da Google il nuovo capo della divisione di Apple che si occupa di intelligenza artificiale. Si chiama John Giannandrea e fino a lunedì era il capo della ricerca a Google, un ruolo che aveva assunto nel febbraio del 2016. Adesso Giannandrea sarà uno dei sedici executive di Apple ad avere un rapporto diretto con l'amministratore delegato Tim Cook. "La nostra tecnologia deve essere piena di valori a cui tutti teniamo", ha scritto Cook in una mail agli impiegati, sostiene il New York Times.

Apple sta cercando di radunare i migliori esperti di intelligenza artificiale e di machine learning per cercare di conquistare una buona parte del mercato. Molte società di tecnologia considerano l'assistente vocale di Apple meno preciso ed efficace rispetto a quello di Google e Apple.

Giannandrea, 53 anni originario della Scozia, lavora da anni nella Silicon Valley e dal 2010 a Google, che acquistò la sua startup che si occupava di linguaggio e che servì a Google per sviluppare le risposte automatiche alle domande che ogni giorno facciamo al motore di ricerca. Negli ultimi anni a Google, Giannandrea ha lavorato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, facendola diventare una delle divisioni più importanti di Google. Ha infatti fondato Google Brain. Giannandrea non è l'unica star della nuova divisione di Apple: il colosso ha assunto anche il professore della Carnegie Mellon, Russ Salakhutdinov.