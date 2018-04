Banche, Fassina (LeU): Padoan riferisca alle commissioni speciali

Roma, 4 apr. - "La riclassificazione Eurostat e Istat delle garanzie pubbliche per il salvataggio delle banche venete è estremamente preoccupante. Non tanto per i riflessi una tantum sul deficit e permanenti sul debito ma soprattutto per la valutazione dei rischi che sottende. Perché Eurostat è arrivata a valutare così probabile l'escussione delle garanzie prestate dallo Stato? Quali ulteriori informazioni sono emerse sui crediti incagliati? Quali altri fattori hanno concorso alla valutazione? Abbiamo ancora un governo in carica, benché limitato al disbrigo degli affari correnti. Chiediamo al Ministro Padoan di riferire alle commissioni speciali di Camera e Senato che da settimana prossima saranno operative". Lo afferma il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina.