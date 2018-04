Xylella, Muroni (LeU): situazione drammatica per agricoltori

Roma, 4 apr. - "La situazione è diventata ormai insostenibile. Non è possibile non mettere subito in campo tutte le azioni necessarie per tentare di fermare il dramma di migliaia di agricoltori che si trovano a combattere la xylella, e vedono giorno dopo giorno peggiorare le cose. Da un lato è necessario intervenire con strategie di contenimento per rallentare l'espansione verso nord, dall'altro c'è bisogno di investire risorse per far ripartire l'olivicoltura pugliese e salentina, puntando allo stesso tempo su innovazione e ricerca scientifica. Contro questa emergenza è urgente il bisogno di una 'rigenerazione agricola'". Così la deputata di Liberi e Uguali, eletta in Salento, Rossella Muroni sui nuovi numeri legati alla crescita dei casi di xylella in Puglia; numeri che parlano di 3.100 ulivi infetti nella fascia di contenimento, con un aumento esponenziale rispetto ai 2.251 registrati il sette marzo.

"Tutti gli enti coinvolti - osserva Muroni - a cominciare dalla Regione e dal nuovo governo nazionale devono impegnarsi e collaborare in sintonia, coinvolgendo le istituzioni europee. La xylella è una questione che interessa l'intero Paese ma che tocca anche l'Europa. Sono necessari interventi immediati, insieme al monitoraggio e a concrete misure di prevenzione che rendono fondamentale investire sulla ricerca fitosanitaria".

"L'emergenza xylella - conclude Muroni - sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende agricole; da un punto di vista socio-economico diventa per questo di importanza cruciale agire subito, oltre che per contenere quanto più possibile i danni che sta arrecando alle piantagioni e agli ulivi 'storici'. In questo caso un aiuto potrebbe arrivare soprattutto dalla rimozione di vincoli burocratici, sia per attuare adeguate e tempestive misure di intervento, tra queste il reimpianto di ulivi e un pacchetto di sgravi fiscali sui mutui, sia per il risarcimento tempestivo alle aziende".