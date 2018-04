Giorgetti: se nessuno cambia posizione possibile si voti... -2

Roma, 4 apr. - Sulla possibilità di nuove elezioni Giorgetti spiega: "Vediamo come finisce il giro di consultazioni, ma se proprio non ci sono spazi per fare nulla c'è sempre lo spazio di ottobre. In quel mese si è votato anche per altre cose e, quindi, si può votare anche per le Politiche".

Beh, in Germania hanno votato il 24 settembre... "Beh, in Germania sono tedeschi e quindi è una cosa diversa", commenta. La Lega comunque non non rompe il Centrodestra... "Francamente non ho capito. Tutti dicono questa cosa - risponde - ma non abbiamo mai avuto in mente di rompere proprio niente. Anzi, lo stiamo ribadendo...". Salvini leader del Centrodestra che è e resterà unito, giusto? "Esatto. Punto".