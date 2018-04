Camusso: proseguire in questa Legislatura lavoro su Carta diritti

Roma, 4 apr. - La Cgil, con una lettera del segretario generale, Susanna Camusso, inviata oggi ai presidenti di Camera e Senato e di tutti i gruppi parlamentari, chiede "un incontro per illustrare la `Carta dei diritti universali del lavoro`, la proposta di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto 1,2 milioni di firme". Lo annuncia la Cgil in una nota.

"Nella scorsa legislatura, infatti, - scrive il segretario della Cgil - la Carta dei diritti è stata incardinata presso la commissione Lavoro della Camera dei deputati, la quale, a sua volta, ha concluso le audizioni nell'ottobre scorso".

"Per questo all'avvio della XVIII Legislatura - conclude Camusso - ci sembra importante poter proseguire il percorso in questa direzione, auspicando una proficua interlocuzione, considerata l'importanza dei temi, fondamentali per il futuro del nostro Paese".