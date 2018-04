Francia, proteste ferrovieri e studenti, per Macron l'ombra del '68 -3

Roma, 4 apr. - I ferrovieri non vogliono perdere lo status privilegiato di cui godono: prepensionamenti, ferie pagate, cure mediche gratuite. Ma soprattutto osteggiano la trasformazione della Sncf in una spa, anticamera, secondo i sindacati, di una privatizzazione delle ferrovie. Ma il governo nega con forza.

Quanto al mitico maggio del '68, del quale la Francia si prepara a festeggiare il mezzo secolo, Olivier Besancenot, ex candidato presidenziale della sinistra radicale che ha una parte attiva nelle proteste in concerto con i sindacati, ha detto, testuali parole: "Sto lavorando per un maggio 2018". Gli ha fatto eco la grande rivelazione delle ultime elezioni presidenziali, Jean-Luc Melenchon, leader della France Insoumise, già pronto a mettersi sulle barricate. "Questo è l'inizio di una lotta sociale finora quasi sconosciuta in Francia", ha detto ad una protesta di ferrovieri a Parigi. Ieri oltre agli cheminots hanno incrociato le braccia anche netturbini, dipendenti del settore energetico e della compagnia di bandiera Air France.