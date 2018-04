Francia, proteste ferrovieri e studenti, per Macron l'ombra del '68 -2

Roma, 4 apr. - In questo secondo giorno di sciopero dei ferrovieri dei 36 previsti entro il 28 giugno - con un ritmo di due a settimana - l'adesione secondo la compagnia è stata del 29,7%, in leggero calo rispetto al 33,9% di ieri. Per i sindacati invece hanno incrociato le braccia oltre il 60% dei lavoratori. Ma un fatto è che, come comunicato anche dalla società, oggi hanno circolato solo 1 Tgv ogni 7 e un convoglio regionale ogni 5 creando pesanti disagi ai circa 4,5 milioni di viaggiatori che ogni giorno prendono i treni della Sncf. Soprattutto per i pendolari della regione di Parigi che costretti a spostarsi in macchina hanno creato ingorghi chilometrici (350 chilometri in totale, più del doppio della media. Anche ieri per il primo giorno di sciopero i numeri erano stati circa lo stesso, e solo domani è prevista una lenta ripresa del servizio fino al pieno regime. (Segue)