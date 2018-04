Francia, proteste ferrovieri e studenti, per Macron l'ombra del '68

Roma, 4 apr. - C'è già chi chi parla di un nuovo '68 per il presidente francese Emmanuel Macron, alle prese con la prima vera prova di forza del suo quinquennato all'insegna delle riforme per rilanciare la crescita e ridurre il deficit. Oltre alla dura protesta dei ferrovieri contro la sua riforma della Sncf - le ferrovie di Stato - già da settimane è in corso una agitazione degli studenti che ha portato all'occupazione dell'università parigina di Tolbiac e oggi della facoltà di lettere della Sorbona. Gli studenti protestano contro una nuova legge che prevede una diversa modalità di accesso alle facoltà universitarie che per gli studenti rischia di essere discriminatoria. Le proteste sono in corso in atenei di altre città del Paese come Bordeaux e Lione.

Il governo per bocca del suo portavoce ha ribadito anche oggi che il presidente Macron e il governo sono determinati a "portare a termine la riforma" dele ferrovie per tagliare i costi e preparare la rete alla liberalizzazione del settore in Europa entro il 2020. "Lo status quo non è più sostenibile", aveva detto ieri il primo ministro Edouard Philippe, sottolineando la volontà di cercare nei giorni a venire un dialogo e una concertazione con i potenti sindacati della categoria. (Segue)