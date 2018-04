Roma, 4 apr. - "M5S e centrodestra si spartiscono incarichi vertice anche per la commissione speciale. Anche in questo caso impediscono al Pd di acquisire vicepresidenza, come è sempre avvenuto in passato. Sta nascendo nuova maggioranza politica con concezione proprietaria delle istituzioni". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci.