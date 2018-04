Governo, Schifani (Fi): Fi non accetterà veti e limitazioni

Roma, 4 apr. - "Forza Italia è compatta, rappresentata da Silvio Berlusconi che guiderà la delegazione, e non accetterà veti e limitazioni da parte di nessuno, sia per la governabilità del Paese, sia per la scelta dei ministri. La coalizione del centrodestra ha battuto il Movimento Cinque Stelle. Quindi il premier dovrà essere espressione del centrodestra, non può essere certo Luigi Di Maio. Così Renato Schifani, ex presidente del Senato, in un'intervista a Fanpage.

"Il leader del Carroccio - continua il senatore di Forza Italia - ha riaffermato la centralità del ruolo del centrodestra unito nelle trattative per la formazione del nuovo Governo, e questo sgombra ogni dubbio dalla prospettiva di eventuali separazioni. Salvini è stato chiaro nel ribadire che nemmeno lui tollererà che vengano posti veti nei confronti dei suoi alleati, e quindi ha chiarito la sua posizione come garante del centrodestra. Non vi è dubbio che la formazione del Governo verrà rivendicata a pieno titolo dal centrodestra perché la nostra legge elettorale prevede una parte proporzionale e una parte di coalizione". E riguardo il rischio di un ritorno alle urne Schifani conclude: "Esiste questa possibilità, ma mi auguro che ciò non avvenga. Dubito che a distanza di pochi mesi i flussi elettorali possano cambiare. E poi si rischierebbe di condannare l'Italia a un periodo di grave instabilità. Oggi i mercati internazionali ci danno ancora fiducia, lo spread è basso e manteniamo credibilità. Ma mi chiedo quale sarebbe l'atteggiamento dei mercati davanti a un ulteriore periodo di campagna elettorale".