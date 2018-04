Governo, Guerini: niente inciuci con M5S, Pd resta all'opposizione

Roma, 4 apr. - Domani alle consultazioni al Quirinale il Pd rappresenterà "qualcosa che è nei fatti. È abissale la distanza tra il nostro impianto politico, culturale e programmatico rispetto a quello di chi è arrivato primo. Mi riferisco a Lega e 5 Stelle. Veniamo, tra l`altro, da tre settimane in cui questi due partiti hanno condotto molto in avanti lo loro intesa fino a portarla ad un passo dall`alleanza e in cui il presunto dialogo con il Pd è stato utilizzato da Di Maio solo come un secondo forno per alzare il prezzo nelle trattative con la Lega. Dopodiché indicheremo al Presidente l`agenda delle nostre priorità programmatiche per il Paese che intendiamo portare avanti in Parlamento anche se saremo all`opposizione". Lo dice Lorenzo Guerini esponente del Pd, in un'intervista a Tiscali News.

Secondo Guerini "finora Di Maio ha flirtato con Salvini, si sono spartiti poltrone e incarichi. Il Movimento 5stelle oscilla tra posizioni ambigue sui temi chiave come diritti civili, immigrazione e Europa e posizioni sovraniste e di destra che non hanno nulla a che vedere con la nostra cultura politica e la nostra visione del Paese, dell`Europa e dei grandi processi che stanno interessando le società occidentali".

"Non è la prima volta che il leader politico dei 5 Stelle prova ad usarci per alzare il prezzo con la Lega. Ripeto: il suo gioco ormai è scoperto e, per come è stato condotto, irricevibile", insiste l'esponente dem.

Infine sul ruolo del Pd in Parlamento Guerini chiarisce che "andare sull`Aventino significa non partecipare ai lavori parlamentari, non andare in Parlamento. Altra cosa è fare opposizione in aula, stare qui facendo le nostre battaglie nell`interesse del Paese che abbiamo servito stando al governo e continueremo a servire anche all`opposizione".