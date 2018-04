Lannutti-Pesco (M5S): su Ubi si aggrava scenario inquietante  -2

Roma, 4 apr. - "La stessa Bankitalia, in una relazione ispettiva del 2013, non poteva fare a meno - dicono ancora Lanutti e Pesco - di rilevare anomalie in materia di antiriciclaggio e conflitti di interessi. Ma ombre si allungano anche sulle cartolarizzazioni e dismissioni dei crediti deteriorati".

"Siamo di fronte - rincarano i due senatori 5 stelle - al solito legame incestuoso tra vigilanti e vigilati, un sistema di connivenze che ha causato danni enormi ai piccoli soci e ai risparmiatori".

"Una relazione in qualche modo aggravata dal coinvolgimento decisivo di Ubi nella sciagurata risoluzione delle quattro banche del novembre 2015", conclude la nota congiunta.