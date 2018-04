Lannutti-Pesco (M5S): su Ubi si aggrava scenario inquietante 

Roma, 4 apr. - "Visco e Vegas avrebbero coccolato a lungo, e colpevolmente, lo stato maggiore di Ubi Banca che oggi è imputato per ostacolo alla vigilanza. Bankitalia non si è nemmeno costituita parte civile al processo". Lo osservano in una nota congiunta i senatori M5S Elio Lannutti e Daniele Pesco, commentando l'approfondimento odierno del Fatto quotidiano sulle vicende giudiziarie della banca lombarda.

A giudizio dei due parlamentari "intanto si chiariscono via via i contorni di quello che sarebbe stato sostanzialmente un patto occulto mediante il quale tutto il gruppo dirigente della banca, dal presidente Andrea Moltrasio all'ad Victor Massiah, fino ai due dioscuri, Emilio Zanetti e Giovanni Bazoli, teneva in pugno la governance e gli organi sociali dell'istituto a scapito di una fisiologica trasparenza e di una dovuta contendibilità societaria. Dobbiamo doverosamente aspettare che la giustizia faccia il suo corso, ma lo scenario che emerge da questo spaccato di capitalismo di relazione è sempre più inquietante, a cominciare dalle manovre poco commendevoli sulle deleghe in assemblea".(Segue)