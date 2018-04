Giorgetti:se nessuno cambia posizione possibile si voti a ottobre

Roma, 4 apr. - Quante possibilità ci sono che l'Italia torni entro breve tempo alle elezioni politiche? "Quante ce ne sono? Se nessuno cambia posizione, tante. Anzi, tantissime. Se nessuno cambia idea rispetto a quello che è stato detto fino adesso è implicito". Lo afferma il capogruppo della Lega a Montecitorio Giancarlo Giorgetti intervistato da Affariitaliani.it ribadendo che per un eventuale ritorno alle urne "c'è sempre lo spazio di ottobre".

Ma con la legge elettorale con cui si è votato il 4 marzo o farete un ritocco? "Non vedo come si possano fare ritocchi, se non ci si mette d'accordo su nulla - sottolinea -. La legge elettorale è una cosa che favorisce alcuni e sfavorisce altri. Quindi, francamente, non vedo come si possa fare". Il premio di maggioranza i 5 Stelle non lo accetteranno mai...? "Mah, eventualmente lo vogliono loro a questo punto. Però non credo che gli altri siano disposti a concederlo. Insomma...". Il premio di maggioranza alla coalizione farebbe comodo al Centrodestra... "Sì, ma tutto può essere o non essere. Però non vedo come si trovi un accordo su qualcosa se non si trova l'accordo sul resto. L'idea di far nascere un governino per rifare la legge elettorale mi pare qualcosa che non sta in piedi". (Segue)