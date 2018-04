Pesco (M5S): gestione crisi banche venete aggrava deficit e debito

Roma, 4 apr. - "E li chiamano ancora 'competenti'. L'improvvisazione maldestra nella gestione delle recenti crisi bancarie infligge un altro duro colpo ai conti italiani, e dunque al portafogli di tutti i cittadini, mentre ai truffati degli istituti di credito non resta che qualche insultante elemosina". Lo ha affermato su Facebook il senatore del M5S Daniele Pesco.

"Alla luce della classificazione Eurostat, l'operazione praticamente dettata da Intesa al governo uscente per la liquidazione delle due banche venete - ha proseguito l'esponente stellato - ci costa quasi 5 mld di maggior deficit e oltre 11 mld in termini di stock debitorio sul 2017. Una mazzata che riporta il disavanzo sopra il 2% del Pil e il debito oltre il 132%: altro che 'parabola discendente', come ama dire Padoan. E questi sono quelli di cui i cittadini e l'Europa dovrebbero fidarsi?".

Secondo Pesco "il M5S al governo avrebbe saputo con quali strumenti agire per prevenire situazioni di dissesto così grave e avanzato. Invece una grande banca si è presa il meglio di due banche più piccole ma comunque importanti. E ai risparmiatori, ai piccoli azionisti, ai cittadini rimangono solo i cocci".