New York, 4 apr. - Coats ha detto che è stata presa una decisione e che sarà comunicata a breve. Ieri c'è stata la riunione del National Security Council nel corso del quale si è discusso della questione dell'esercito. Non è chiaro se il commento di giovedì scorso di Donald Trump ("lasceremo la Siria molto presto") abbia influenzato in qualche modo la decisione dei vertici dell'intelligence americana, che secondo diverse fonti sarebbe pronta a inviare altri militari nel nord della Siria.