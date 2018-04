Aghdam, la videoblogger animalista che odiava YouTube -3

New York, 4 apr. - Prima che la donna aprisse il fuoco, la famiglia di Aghdam aveva segnalato la sua scomparsa da sabato, avvertendo la polizia che poteva essere andata alla sede di YouTube perché "odiava" la società, secondo il Mercury News. Prima dell'alba di martedì, la polizia di Mountain View l'aveva trovata che dormiva nella sua macchina, in un parcheggio; a Mountain View c'è la sede di Google, la casa madre di YouTube, la cui sede è invece a San Bruno, a circa 45 chilometri di distanza. L'auto della donna non era comunque nelle vicinanze del campus di Google, ha reso noto la polizia.

Aghdam ha aperto il fuoco alle 12:45 circa (le 21:45 in Italia), colpendo tre persone: un uomo di 36 anni sarebbe in condizioni critiche, così come una donna; anche un'altra donna è stata ferita, ma in maniera meno grave. La polizia ha trovato Aghdam priva di vita, con una ferita da arma da fuoco.

Alcuni membri della famiglia hanno poi raccontato a una tv del circuito Cbs che Aghdam si guadagnava da vivere con YouTube e che recentemente diceva che la società le aveva "rovinato la vita".