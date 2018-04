Aghdam, la videoblogger animalista che odiava YouTube -2

New York, 4 apr. - Accuse simili le aveva fatte anche in alcuni video, in cui affermava che YouTube imbrogliava e riduceva i videomaker a non avere più soldi. "La crescita su YouTube non è nelle tue mani, dipende tutto da chi controlla il tuo canale". I suoi canali avevano diverse migliaia di abbonati e alcuni suoi video erano stati visti centinaia di migliaia di volte, ma sono tutti stati cancellati da YouTube ieri sera.

Al momento, per la polizia "non ci sono prove che la donna conoscesse le vittime o che volesse colpire qualcuno in particolare". Il padre della donna, Ismail Aghdam, ha detto al Mercury News che sua figlia si lamentava di YouTube, che accusava di censurare i suoi video e di tagliare i suoi guadagni pubblicitari. "Era infuriata" ha detto. Gli utenti di YouTube possono guadagnare attraverso le pubblicità, ma la piattaforma online può impedire ai canali con contenuti considerati non appropriati per gli inserzionisti di contenere gli spot, un processo chiamato 'demonetizzazione'. (segue)