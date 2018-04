Aghdam, la videoblogger animalista che odiava YouTube

New York, 4 apr. - Era ossessionata da YouTube. Così, probabilmente, si spiega la decisione di Nasim Najafi Aghdam, 39 anni, di aprire il fuoco con una pistola, ieri, in un cortile esterno del quartier generale di YouTube a San Bruno, in California, negli Stati Uniti, ferendo tre persone, prima di suicidarsi. A parlare dell'odio della donna nei confronti della piattaforma online, divenuta una ragione di vita, sono stati i suoi familiari, con i media locali; poi, ai reporter è bastato fare ricerche online per scoprire l'ossessione della donna, che accusava YouTube del suo mancato successo sulla piattaforma.

La donna di San Diego, di origini iraniane, accusava YouTube di 'censurare' i suoi video: secondo il Washington Post e altri media, la donna aveva diversi canali sulla piattaforma con contenuti di vario tipo, a partire dalle battaglie per i diritti degli animali e delle tematiche relative al veganismo. "Non c'è libertà di parola nel mondo reale" scriveva in un sito che è stato identificato dal San Francisco Chronicle come appartenente alla donna, "non c'è un'equa opportunità di crescita su YouTube o altri siti di condivisione di video, il tuo canale crescerà solo se lo vorranno loro!". (segue)