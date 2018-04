Usa decideranno "presto" sui loro soldati in Siria

New York, 4 apr. - Gli Stati Uniti decideranno presto su il futuro dei loro soldati in Siria. Lo ha detto Dan Coats, capo della intelligence americana. L'esercito americano sta discutendo della possibilità di aumentare il numero di militari nel paese, mentre il presidente Donald Trump ha detto che vorrebbe ritirare anche quelle presenti. Circa 2.000 soldati americani si trovano in Siria, molti di essi sono arrivato nel Paese nel corso dell'attacco finale a Raqqa, capitale de facto dello Stato islamico.