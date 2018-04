Assemblea ad Ivrea per Arca Technologies: no ai licenziamenti -2

Torino, 4 apr. - "Dichiarare un esubero di personale non è come annunciare la chiusura di un'azienda ma può esserne la premessa - dichiarano Federico Bellono , segretario provinciale della Fiom-Cgil e Fabrizio Bellino , responsabile dell'Arca Technologies per la Fiom-Cgil - soprattutto se, come in questo caso, il taglio riguarda gli addetti a ricerca e sviluppo. Per questo la trattativa deve scongiurare i licenziamenti. Per questo chiediamo la presentazione di un piano industriale che possa garantire il futuro occupazionale e produttivo dell'azienda".