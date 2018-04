Governo, A.Mussolini: bene Tajani, partire da programma c.destra

Roma, 4 apr. - "Ha ragione Tajani, la strada è quella di un esecutivo di centrodestra. La coalizione è compatta e coesa su questo obiettivo, pur avendo i partiti che la compongono sensibilità e identità diverse, uniti rappresentiamo il 37 per cento dei consensi e siamo pronti a dialogare e a confrontarci con le altre forze politiche per individuare una proposta per il paese. Non sono tollerabili i veti, le imposizioni e i tentativi di esclusione di FI e del suo leader Berlusconi che 4 milioni e mezzo di italiani hanno votato". Lo dichiara l`europarlamentare (FI), Alessandra Mussolini.

"Perde tempo Di Maio a insistere su questa linea strampalata, può comandare sul suo partito e nel suo partito, che glielo consente anche in base ad uno Statuto antidemocratico e incostituzionale, non in casa d`altri - aggiunge -. È già passato un mese dalle elezioni, è tempo di essere seri, di lavorare con massimo impegno per formare un governo, tornare alle urne comporterebbe un grave danno per il paese e un grande spreco di risorse".