Assemblea ad Ivrea per Arca Technologies: no ai licenziamenti

Torino, 4 apr. - Arca Technologies è un'azienda sana, con i bilanci in attivo e prodotti di qualità, serve un'azione di rilancio per trovare nuovi mercati e nuovi prodotti. Mentre le istituzioni, si impegneranno a lavorare per un esito positivo della vertenza. E' quanto è emerso questa mattina ad Ivrea nell'assemblea pubblica sulla situazione dell'Arca Technologies, azienda che occupa oltre 280 addetti e produce macchine per l'automazione bancaria, che nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di licenziare 103 dipendenti.

L'assemblea è stata convocata dai sindaci di Ivrea e Bollengo, comuni nei quali sono presenti le sedi dell'azienda, e ha visto la partecipazione di oltre 200 persone; tra questi i lavoratori di Arca, che si sono fermati per quattro ore di sciopero, l'assessore regionale al Lavoro Gianna Pentenero, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, numerosi sindaci e parlamentari del territorio, nonché la Fiom-Cgil e i dipendenti di altre aziende in crisi della zona come Comdata e Innovis.