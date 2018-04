Wpp avvia indagine interna sui comportamenti dell'A.d. Sorrell

Roma, 4 apr. - Il gigante pubblicitario Wpp ha annunciato di aver ingaggiato uno studio legale per condurre una indagine interna sullo storico amministratore delegato Martin Sorrell, in merito a possibile uso indebito di asset della società. Il 73enne, che ha guidato la crescita del gruppo nel corso di ben trent'anni, ha negato qualunque malversazione aggiungendo tuttavia che l'indagine non poteva essere evitata.

Il tutto dopo che il Wall Street Journal aveva riportato di sospetti di abuso su alcune attività e, citando fonti interne anonime, aveva parlato di ipotesi di comportamenti impropri del numero uno del gruppo. Secondo il Financial Times, che cita a sua volta altre fonti anonime, la vicenda potrebbe portare alla successione dello storico manager.