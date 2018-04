Usa, Ross: sell-off mercati stupisce,con Cina non sarà Armageddon

New York, 4 apr. - Dopo il presidente americano, anche il segretario al Commercio cerca di tranquillizzare: la decisione della Cina di rispondere in modo "proporzionato" alla proposta degli Usa di imporre tariffe del 25% su 1.300 prodotti Made in China "non dovrebbe sorprendere nessuno. E' stata telegrafata da tempo".

Parlando ai microfoni di Cnbc, Wilbur Ross ha spiegato che "le tariffe cinesi sono pari solo allo 0,3% del nostro Pil. Difficilmente rappresentano una minaccia". Ross ha rivendicato le mosse di Washington per proteggere la proprietà intellettuale delle aziende Usa sul mercato cinese come "basate sui fatti". Quelle della Cina, secondo lui, rappresentano invece una pura ritorsione. Pechino ha preso di mira articoli come i semi di soia che vanno a colpire la base elettorale di Donald Trump.

Per Ross, il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping "sono leader forti ma non si finirà con l'avere un'Armageddon" commerciale.