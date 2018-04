Imprese, Manconi: pressione fiscale inaccettabile, sì a flat tax

Roma, 4 apr. - "Gli ultimi dati Istat sono incoraggianti, ma chi si appresta a governare dovrà fare in modo che non si verifichi un'inversione di tendenza. Le imprese vanno agevolate il più possibile: sebbene in leggerissimo calo, l'attuale pressione fiscale è ancora inaccettabile. Sono necessari e urgenti provvedimenti, a partire dalla sperimentazione della Flat Tax, che consentano alle aziende del nostro Paese di essere competitive e di tornare a creare posti di lavoro". Così il presidente dell'Associazione Nobilita, Gabriele Manconi, a commento dei dati diffusi oggi dall'istat sulla stima delle persone in cerca di disoccupazione.